شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج يُقصى حامل اللقب طارق مؤمن ويتأهل إلى نهائى بطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل البطل المصري علي فرج، لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا لرجال الاسكواش، إلى المباراة النهائية ببطولة العالم للاسكواش، المقامة حالياً فى شيكاغو خلال الفترة بين 14 إلى 23 يوليو الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفاز علي فرج على منافسه طارق مؤمن المصنف الثالث عالميا وحامل لقب النسخة الماضية، في مباراة الدور نصف النهائي بنتيجة 3/2 في مباراة استغرقت 84 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 10-12, 11-5, 12-10, 5-11, 11-8.

وبفوز علي فرج يحافظ البطل المصري على صدارته للتصنيف العالمي منظرا نتيجة منافسه محمد الشوربجي المصنف الثاني، والذي من المقرر أن يلاعب النيوزلاندي بول كول في الدور نصف النهائي.

وعقب اللقاء قال علي فرج: "أحب طارق مؤمن جداً على المستوى الشخصي، وهو صديق مقرب بالنسبة لي ولاعب خلوق، ومبارياتنا دائماً تكون ثقيلة، حاولت التحكم في رتم المباراة وشعرت بالإجهاد بسبب سرعة اللقاء، وأشعر به دائما في مواجهات طارق مؤمن، ولا أصدق أنني فزت باللقاء، أستعد للمباراة النهائية وسأخوض تدريبات استشفائية لأكون جاهزاً للقاء الغد".