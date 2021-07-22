شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط بالأهلي تبحث مع موسيماني ملفات كروية مهمة فى الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي اجتماعاً خاصاً مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، خلال الفترة القليلة المقبلة من أجل مناقشة عدة ملفات مهمة تتعلق بفريق الكرة.

وترغب اللجنة التى يترأسها محسن صالح التحدث مع المدير الفني بشأن عدة أمور خاصة بفريق تتعلق بالصفقات الجديدة ومستقبل الفريق، واستعداداته للفترة المقبلة وكيفية مواصلة النجاحات الأخيرة التى حققها الأهلي الفترة الماضية والتى كان آخرها الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة.

من ناحية أخرى، نشرت الصفحة الرسمية لدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية التابعة للكاف عن "ألبوم" الاحتفالات الأهلاوية بكأس دوري أبطال أفريقيا العاشرة عبر تويتر، وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قرر صرف مكافآت مجزية للاعبي الفريق الأحمر بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه والثانية على التوالى، خاصة بعد الأداء الرجولي والروح القتالية التي اتسم بها أداء الفريق الأحمر على مدار مشواره بالنسخة الحالية من دوري الأبطال.

وأخطر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، اللاعبين بأن مجلس الإدارة لن يبخل عليهم، بعدما بذلوا كل ما لديهم من أجل التتويج بالنجمة العاشرة ووفائهم بالوعد، بعد تكليل مشوارهم المميز في الموسم الحالي بتحقيق العلامة الكاملة في كل البطولات التي شاركوا فيها، بخلاف السير بخطى ثابتة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري للموسم السادس على التوالي والـ43 في تاريخ القلعة الحمراء.