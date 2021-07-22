شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الطلائع يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة بيراميدز بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف اليوم الخميس فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى تدريباته على فترة واحدة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك التى حصل عليها اللاعبين أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء، وتقرر أن يخوض الطلائع 6 مباريات ودية استعداداً لمواجهة بيراميدز المقرر لها 7 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، واستهل الطلائع ودياته مساء الاربعاء بالتعادل مع وادى دجلة 1-1 ثم خسر من الانتاج الحربى بهدفين مقابل هدف.

وتأتى مواعيد مباريات الطلائع الودية المتبقية كالتالى:

27 يوليو..طلائع الجيش مع الجونة الخامسة عصراً

28 يوليو..طلائع الجيش مع سيراميكا الخامسة عصراً

29 يوليو..طلائع الجيش مع البنك الاهلى السادسة مساء

30 يوليو..طلائع الجيش مع مصر المقاصة الخامسة عصراً

ونجح فريق طلائع الجيش فى الفوز على المقاولون العرب بهدف نظيف، أحرزه ناصر منسى مهاجم الفريق فى الدقيقة 88، فى المباراة التى جمعتهما على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز

وقفز الطلائع إلى المركز السابع برصيد 37 نقطة بعدما لعب 28 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 7 مباريات وخسر 11 مواجهة وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفًا.