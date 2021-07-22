بمشاركة مصطفى محمد.. جالاتا سراي يتلقى هزيمة ساحقة أمام أيندهوفن بخماسية

الشارقة - اميمة ياسر - حقق آيندهوفن الهولندي،فوزا عريضا على ضيفه جالطة سراي التركي، اليوم الأربعاء، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني, وبات على مشارف بلوغ الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا.

تقدم آيندهوفن بهدف مبكر حمل توقيع إيران زاهافي في الدقيقة الثانية، قبل أن يعود نفس اللاعب ويحرز الهدف الثاني للفريق الهولندي في الدقيقة 35.

وقلص جالطة سراي، الفارق عقب تسجيل إمري كيلينك هدف الفريق التركي الوحيد في الدقيقة 42.

وتمكن ماريو جوتزه أحرز الهدف الثالث لآيندهوفن في الدقيقة 51,وعاد زاهافي وجوتزه لهز الشباك من جديد، في الدقيقتين 84 و88 على الترتيب.

الدولي المصري مصطفى محمد شارك بديلا في الدقيقة 61 حيث حلّ بديلا للهولندي رايان بابل.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب "فاتح تريم" يوم الأربعاء المقبل.