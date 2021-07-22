شكرا لقرائتكم خبر عن أوناجم يغير خريطة تعاقدات الزمالك للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح مصير المغربي محمد أوناجم، لاعب الزمالك المعار إلى الوداد المغربي، غامضا في ظل تمسك الزمالك بعودته للفريق واستمراره في الموسم المقبل، بعد المستوى الذي قدمه مع الوداد هذا الموسم، وانتهي بتتويج الفريق المغربي ببطولة الدورى هذا الموسم.

في المقابل فإن فريق الوداد طلب الحصول على خدمات أوناجم على سبيل البيع النهائي، وقدم عرضا ماليا للزمالك، وما زال العرض محل الدراسة، خاصة أن كارتيرون المدير الفني الفرنسي للزمالك كان طلب عودة أوناجم ومصطفى فتحي المعار إلى سموحة، لحل أزمة الهجوم في ظل اعتماد الفريق طوال الموسم الحالى على 6 لاعبين فقط في مراكز الجناح الأيمن والأيسر وصانع الألعاب، وهم شيكابالا وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وأوباما، وفي بعض الأحيان حميد أحداد واسلام جابر.

ولعل عدم وضوح الرؤية بالنسبة لمحمد أوناجم فإن إدارة الزمالك قامت بوضع سيناريوهات الصفقات الجديدة في حالة عودة أوناجم أو بيعه للوداد، حيث إنه في حالة عودة أوناجم فإنه سيحل أزمة لاعبي الهجوم بالنسبة لكارتيرون، ولكنه سيحجز مكان لاعب أجنبي في قائمة الموسم الجديد مع كل من بن شرقي والمثلوثي في حالة بقائه وسيف الدين الجزيري وحميد أحداد في حالة بقائه أيضا، ولن يتمكن الزمالك من التعاقد إلا مع لاعب أجنبي إلا في حالة رحيل أحد الأجانب المتواجدين حاليا في الفريق.

من ناحية أخرى تحفظت إدارة الزمالك على شروط وطلبات بيراميدز الخاصة بالاستغناء عن نبيل عماد دونجا نجم وسط منتخبنا الوطني، والذى يرغب الزمالك في ضمه بقوة لتعويض رحيل التونسي فرجاني ساسي عن صفوف الفريق، بعد انتهاء عقده واقترابه من اللعب في الدوري القطري بداية من الموسم الجديد.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن نبيل دونجا يعد واحدا من أهم المطلوبين لتدعيم خط الوسط الأبيض، إلا أن طلبات بيراميدز الراغب في الحصول على بعض اللاعبين لإتمام الصفقة مرفوضة، خاصة فيما يتعلق بالحصول على خدمات الثنائي أحمد فتوح ومصطفى فتحى، والذي يرغب بيراميدز في ضمهما بقوة.

نبيل عماد دونجا ارتبط اسمه بالزمالك فى مواسم الانتقالات الماضية، ورغم وجود رغبة من الزمالك فى الحصول على خدمات اللاعب إلا أن إدارة بيراميدز رفضت التفريط فى خدماته حينها وتمسكت باستمرار جميع اللاعبين الأساسيون من أجل المنافسة على لقب الدورى والكونفدرالية، فى الوقت الحالى دخل دونجا ضمن حسابات الجهاز الفنى لفريق الزمالك مُجدداً لتدعيم مركز الوسط، ومن المنتظر يعرض الزمالك على بيراميدز مبلغ لشراء اللاعب، بالإضافة لعرض لاعبين اخرين يوافق الزمالك على التفريط فيهم بعيداً عن فتوح ومصطفي فتحي لاتمام الصفقة.