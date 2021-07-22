شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة المنتخب الأولمبى أمام إسبانيا اليوم الخميس 22 / 7 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جماهير وعشاق الكرة المصرية تترقب اليوم مباراة منتخب مصر الاولمبى بقيادة شوقى غريب أمام نظيره الإسبانى في افتتاح مشوار الفريقين فى أولمبياد طوكيو.

موعد مباراة منتخب مصر الاولمبى ضد اسبانيا فى اولمبياد طوكيو

تقام مباراة منتخب مصر الأولمبى ضد إسبانيا فى أولمبياد طوكيو فى تمام التاسعة والنصف صباح اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة.

يخوض المنتخب الاولمبى مباراة اليوم رافعا شعار "مفيش مستحيل"، بعدما عزم الجهاز الفني واللاعبون النية على تحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية وعدم الاكتفاء بالتمثيل المشرف، بداعى صعوبة المجموعة التي وقع فيها الفراعنة والتي تضم كل من اسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

وعقد شوقى غريب أكثر من جلسة من لاعبى المنتخب الأولمبى، لشرح خطة وطريقة اللعب أمام الماتادور الإسبانى بطل أوربا، والذى يضم بين صفوفه 6 لاعبين شاركوا في بطولة أمم أوروبا الأخيرة وهم أوناي سيمون، إريك جارسيا، باو توريس، بيدري، داني أولمو، ميكيل أويارزابال.

وركز شوقى غريب وجهازه المعاون خلال التدريبات الأخيرة في طوكيو، على سرعة نقل الكرة وعدم الاحتفاظ بها كثيرا مع ضرورة تقارب الخطوط والتصويب على المرمى، خاصة وأن المنتخب الاسبانى يعتمد على المهارة والسرعة ويستطيع الوصول للمرمى من أقصر الطرق وكذلك يستغل أنصاف الفرص لتسجيل الأهداف.

ويعتبر التشكيل المتوقع للمنتخب الأولمبى في مباراة اليوم، كل من محمد الشناوى في حراسة المرمى، وأحمد حجازى ومحمود الونش وأحمد رمضان بيكهام " أو أسامة جلال"، وكريم العراقى وأحمد أبو الفتوح وعمار حمدى وأكرم توفيق ورمضان صبحى ، وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان.