شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني تواصل الدفاع عن اللقب وتتأهل لنهائى بطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت البطلة المصرية نور الشربيني، المصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش، إلى المباراة النهائية ببطولة العالم للاسكواش، المقامة حالياً فى شيكاغو خلال الفترة بين 14 إلى 23 يوليو الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفازت نور الشربيني على منافستها الأمريكية أماندا صبحي في لقاء الدور نصف النهائي بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 25 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 11-5, 11-5.

وحرص عاطف الشربيني، والد البطلة المصرية، على التواجد معها خلال مباراة الدور نصف النهائي، لدعمها وتحفيزها، وقالت نور عقب المباراة: "أشعر بالثقة عندما أنظر لوالدي بعد كل كرة وأجده يبتسم، هو دائماً يقول لى استمتعي خلال اللعب ويرفع من علىّ أى ضغوط، وسأسعى لتقديم أفضل ما لدي في مباراة النهائي غداً".