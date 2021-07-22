شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة تحسم مصير بواليا فى الأهلي بعد قرار موسيماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الكونغولي والتر بواليا، مهاجم الأهلي، جلسة خاصة مع مسئولى النادي خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل حسم مصير العروض التى تلقاها خلال الفترة الماضية.

وبات رحيل بواليا عن الأهلي أمراً شبه مؤكد في ظل عدم حاجة الفريق لجهوده، وعدم مشاركته في مباريات الأهلي الماضية.

ويعتمد الأهلي الفترة الماضية على محمد شريف كمهاجم أساسي في الفريق ومن بعده صلاح محسن، وأخيراً يأتي مروان محسن وبواليا.

وتلقى بواليا عدة عروض محلية وخارجية الفترة الماضية وسيبحث المهاجم الكونغولي العرض المناسب له وللأهلي الفترة الماضية بالتشاور مع مسئولى القلعة الحمراء، بعد قرارموسيماني المدير الفني للأهلي بعدم حاجة الفريق لجهود اللاعب.

بعيداً عما سبق، قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حسين الشحات، لاعب الفريق، يعاني من جزع من الدرجة الأولى في الرباط الداخلي للركبة.

وأوضح أن الشحات اشتكى من آلام؛ نتيجة تعرضه لكدمة قوية خلال مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وخضع لأشعة رنين مغناطيسي خلال الساعات الماضية.

وأشار إلى أن اللاعب بدأ برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل بداية من مران اليوم، على أن يعود إلى التدريبات الجماعية في غضون 10 أيام.