شكرا لقرائتكم خبر عن محمود مرعى مستمر فى دجلة ويغلق باب "سيراميكا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من محمود مرعى، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى دجلة، أن اللاعب أغلق باب الانتقال إلى سيراميكا لافتا إلى أن مرعى مستمر مع الغزلان ويركز معهم في الفترة الحالية من أجل تحسين النتائج.

وأوضح المصدر فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن مسئولي سيراميكا فاتحوا اللاعب خلال الفترة الماضية لجس نبضه لتدعيم صفوف الفريق الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة في الانتقالات الصيفية القادمة، إلا أن اللاعب رفض العرض لتمسكه بالتواجد داخل صفوف الفريق الدجلاوي.

ومن ناحية أخرى وضع الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة ضياء السيد، تدعيم المراكز الدفاعية على راس أولوياته في الصفقات المحتملة للنادي بالموسم الجديد بعد الأداء المرتبك لخط الدفاع هذا الموسم خاصة في الدور الثاني والذي كلف الفريق فقدان العديد من النقاط.

وطالب ضياء السبيد إدارة النادي أن سيراميكا تحتاج لتدعيمات على صعيد خط الدفاع، موضحا أن المراكز التي تلعب في الخلف معرضة دوما للإصابات والغيابات بسبب الإيقاف، وهو ما يستدعى لاعب وبديله على نفس المستوى في كل مركز من مراكز الدفاع.

ومن المنتظر أن يعقد سيراميكا جلسة مع إدارة الكرة في النادي خلال الأيام المقبلة يستقر فيها الطرفان على الميزانية المرصودة لصفقات الصيف المقبل، والاحتياجات التي يمكن توفيرها في ضوء هذه الميزانية.

وينطلق قرار ضياء السيد بالتدعيمات الجديدة، من إيمان إدارة النادي بالمشروع الذي يعده للسنوات المقبلة، بعدما منح الثقة لبعض اللاعبين الشباب في قطاع الناشئين بالنادي، وقرر تصعيد 6 منهم للفريق الأول، ما يعنى بناء فريق من أبناء النادي، يدر دخلا لسيراميكا، ويوفر في الوقت ذاته الكثير من الأموال التي تنفق على الصفقات.