شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يوصى بتدعيم الجبهة اليمنى للزمالك بعنصر محلى فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصى الفرنسى باتريس كاريترون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إدارة القلعة البيضاء بضرورة تدعيم الجبهة اليمنى للفريق خلال الميركاتو الصيفى المقبل، وقبل انطلاق الموسم الكروى الجديد.

ويرى كارتيرون إن الجبهة اليمنى للزمالك تعانى بشكل كبير فى الفترة الأخيرة، فى ظل تواضع مستوى التونسى حمزة المثلوثى ولم يتمكن اللاعب من تقديم أوراق اعتماده، كما يعانى حازم إمام من كثرة الاصابات.

وطلب كارتيرون ضرورة العمل على تدعيم الجبهة اليمنى للزمالك بعنصر محلى وليس أجنبيا، لترك مساحة لتدعم مراكز أخرى تحتاج لاعبين أجانب مثل الهجوم والوسط.

وسافر الزمالك إلى الإسكندرية للانتظام فى معسكر مغلق ببرج العرب، ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم 3 أغسطس المقبل فى الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراتين وديتين أمام منتخب القسم الثانى وأبها السعودى يومى 26 و29 أغسطس الجارى على الترتيب.

وسيستمر الفريق فى معسكره حتى يوم 2 أغسطس المقبل، قبل أن يعود إلى القاهرة للانتظام فى معسكر جديد استعدادا لمباراة غزل المحلة، ويعود الزمالك بعد المباراة إلى الإسكندرية مرة أخرى عقب لقاء المحلة للانتظام فى معسكر جديد استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى يوم 6 أغسطس المقبل باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حقق خلالها الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات، وهُزم فى مباراتين فيما سجل لاعبوه 48 هدفًا واستقبلت شباكه 18 هدفًا، ويرغب المدرب الفرنسى عدم تشتيت اللاعبين بأى شىء سوى التركيز فى الدورى، ولعب كل مباراة بمثابة لقاءات الكأس، خاصة فى ظل المنافسة مع الأهلى الذى يحتل المركز الثانى برصيد 51 نقطة، إلا أن الأخير خاض 23 مباراة حتى الآن ويتبقى له 5 مباريات مؤجلة.