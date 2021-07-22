بداية الرحلة.. مصر تطلق العنان لأحلامها في مبارزة إسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

تبدأ مصر مشوارها في منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو هذا الصباح بمواجهة من العيار الثقيل أمام منتخب إسبانيا.

مصر تنافس في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات أستراليا والأرجنتين وإسبانيا، ليمثل العبور إلى الدور التالي تحدياً في غاية الصعوبة للمدرب شوقي غريب ورجاله.

أحلام وردية

في المؤتمر الصحفي قبل المباراة كشف المدرب شوقي غريب عن أحلامه الوردية التي يسعى لنقلها إلى أرض الواقع في اليابان.

شوقي غريب فاز مع منتخب مصر للشباب قبل 20 عاماً بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم في إنجاز لم يحدث في تاريخ الكرة المصرية ولم يتكرر منذ ذلك الحين.

وفي دورة طوكيو تعود مصر لتطلق العنان لأحلامها بإعادة إنجاز مونديال الأرجنتين للشباب عام 2001 وتحقيق ميدالية أولى في مسيرتها الحافلة التي بدأت منذ 101 عام.

مبارزة صعبة

مصر تواجه منتخب إسبانيا الذي يضم عدة لاعبين من ذوي الخبرات، بعضهم شارك مع المنتخب الإسباني الأول والأندية الكبرى في أوروبا.

لكن الفريق المصري لا يخشى الأسماء الكبرى، وهو ما أثبته في نوفمبر الماضي بعد الفوز على المنتخب البرازيلي في مباراة ودية كان خلالها الطرف الأفضل.

ورغم وجود منتخبي الأرجنتين وإسبانيا بتاريخهما الكبير ومواهبهما الغزيرة، ما يزال الفريق المصري يطمح للتأهل على رأس المجموعة إلى الدور التالي لتحقيق حلم الميدالية الأولى.

دعم الكبار

الفريق المصري حصل على دعم ثلاثي المنتخب الأول بقيادة محمد الشناوي قائد النادي الأهلي وحارس مرماه، وأحمد حجازي لاعب اتحاد جدة السعودي المعار من وست بروميتش ألبيون، ومحمود الونش مدافع نادي الزمالك.

ويأمل شوقي غريب في أن يغلق الثلاثي الكبير دفاع ومرمى مصر أمام المحاولات الإسبانية وترك مهمة الهجوم وتسجيل الأهداف لنجوم المنتخب الأوليمبي الذين حققوا لقب أمم إفريقيا تحت 23 عاماً وتفوقوا على البرازيل ودياً.

بطاقة المباراة

الحدث: أوليمبياد طوكيو

التاريح: 22 يوليو 2021

التوقيت: 9:30 صباحاً

القنوات الناقلة: بي إن سبورتس المفتوحة مجاناً