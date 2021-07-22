نسر الأهلي يسلم "العاشرة" في الجزيرة ويعود لحماية درع الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أنهى نسر الأهلي جولته في ربوع القارة الإفريقية بعدما اقتنص كأس بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، ليعود إلى القاهرة لخوض تحدي جديد.

وضع الأهلي كأس إفريقيا في خزائنه بمقره في الجزيرة بوسط القاهرة إلى جوار درع الدوري الذي قضى أغلب فتراته منذ صناعته في نفس المكان.

وعاد الأهلي لاستئناف حملته المحلية لحماية درع الدوري المصري الذي بات مهدداً بالصدارة المؤقتة لنادي الزمالك أثناء غياب الأحمر عن خوض عدة مباريات في الدوري.

تحدي جديد

النادي الأهلي أوقف احتفالاته بلقب دوري الأبطال مبكراً للغاية، وعاد إلى القاهرة قادماً من المغرب، من أجل الاستعدادا لمباراة البنك الأهلي المؤجلة لاستعادة صدارة الدوري.

لكن الأحمر يفتقد 6 لاعبين من قوامه، بسبب المشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو، وعلى رأسهم الحارس محمد الشناوي قائد الفريق.

فرصة

ويحصل علي لطفي على فرصة كبيرة بغياب الحاس الأساسي، أملاً في إقناع مدربه بيتسو موسيماني باستحقاق الثقة وعدم الذهاب للبحث عن حارس جديد هذا الصيف.

كما باتت الفرصة سانحة لعدة لاعبين لتعويض غياب السداسي الدولي بالإضافة إلى حسين الشحات الذي يغيب للإصابة، وحاجة المدرب موسيماني للتدوير من أجل تفادي الإرهاق.

موقف صعب

الأهلي يحتل المركز الثاني مؤقتاً برصيد 51 نقطة جمعها من 23 مباراة مقابل 61 نقطة للزمالك جمعها من 27 مباراة في الصدارة.

ويحتاج الأهلي للفوز بمباراة البنك الأهلي لتقليص الفارق إلى 7 نقاط فقط، ثم الفوز بالمؤجلات الثلاث المتبقية حتى يتصدر بفارق نقطتين عن الزمالك عند تعادل الثنائي في عدد المباريات.

بطاقة المباراة

الحدث: مباراة مؤجلة في الدوري المصري

التاريخ: 22 يوليو 2021

التوقيت: 7:00 مساءً

القنوات الناقلة: أون تايم سبورتس 1

الملعب: استاد الأهلي We السلام