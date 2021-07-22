الأهلي يحتفي بمشاركه "20 نسراً" مع مصر في أولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

احتفى النادي الأهلي بمشاركة نجومه من الرجال والسيدات مع منتخبات مصر المختلفة في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وتشارك مصر ببعثة هي الأكبر في تاريخها بإولمبياد طوكيو 2020 يصل قوامها الي 134 لاعبا ولاعبة يتنافسون في 24 رياضة.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قررت في وقت سابق تكليف المهندس هشام حطب برئاسة البعثة المصرية في طوكيو التي تنطلق في 23 وليو الجاري.

ونشر النادي الأهلي رسالة عبر حساباته بمواقع التواصل الإجتماعي نسور أهلاوية تحلق عاليًا في أقصى الأرض للدفاع عن ألوان علم مصرنا الغالية في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو".