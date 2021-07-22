اخبار الرياضه

الأهلي يحتفي بمشاركه "20 نسراً" مع مصر في أولمبياد طوكيو

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

احتفى النادي الأهلي بمشاركة نجومه من الرجال والسيدات مع منتخبات مصر المختلفة في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وتشارك مصر ببعثة هي الأكبر في تاريخها بإولمبياد طوكيو 2020 يصل قوامها الي 134 لاعبا ولاعبة يتنافسون في 24 .

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قررت في وقت سابق تكليف المهندس هشام حطب برئاسة البعثة المصرية في طوكيو التي تنطلق في 23 وليو الجاري.

ونشر النادي الأهلي رسالة عبر حساباته بمواقع التواصل الإجتماعي نسور أهلاوية تحلق عاليًا في أقصى الأرض للدفاع عن ألوان علم مصرنا الغالية في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا