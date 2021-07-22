اتحاد الكرة يعلن أسماء حكام الأهلي والبنك الأهلي في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن أسماء حكام مباراة النادي الأهلي والبنك الأهلي في الدوري المصري مساء الخميس.

ويحل البنك الأهلي ضيفاً على حامل لقب الدوري في ملعب الأهلي We السلام في تمام السابعة مساءً.

ويحكم المباراة عبد العزيز السيد في ساحة الملعب، ويعاونه أحمد حسام وتامر رشاد على خطي الملعب، وصالح سلامة حكماً رابعاً، ويقود تقنية الفيديو إبراهيم نور، ويعاونه صبري إبراهيم.

المباراة مؤجلة من الجولة 25 في الدوري المصري الممتاز، ويخوضها الأهلي ضمن 4 مباريات مؤجلة لمعادلة رقم الزمالك المتصدر مؤقتاً بفارق 10 نقاط عن حامل اللقب الذي لعب 4 مباريات أقل.