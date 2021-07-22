تشكيل المنتخب الأولمبي المتوقع لصدام إسبانيا في الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:
تشكيل منتخب مصر الأولمبي المتوقع لمواجهة إسبانيا في الأولمبياد
استقر شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر بشكل كبير على تشكيل الفراعنة لمباراة إسبانيا في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".
ويلعب منتخب مصر أولى مبارياته في الأولمبياد أمام إسبانيا في الساعة 9.30 صباح الخميس.
ويتجه شوقي غريب وفقاً لما علمه "يلا كورة" للاعتماد على ثلاثي في مركز "قلب الدفاع"
وجاء تشكيل مصر المتوقع على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
الدفاع: أحمد فتوح – أحمد حجازي – أسامة جلال – محمود حمدي "الونش" – كريم العراقي.
وسط الملعب: أكرم توفيق – إمام عاشور.
الهجوم: رمضان صبحي – أحمد ياسر ريان – عمار حمدي.