مواجهات نارية لسيدات ورجال "السلاح" في الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:



أسفرت مراسم قرعة منافسات "السلاح" بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" عن مواجهات صعبة لمنتخب مصر سواء على مستوى الرجال أو السيدات.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر في "سلاح الشيش" للرجال أمام نظيره الفرنسي في منافسات ربع النهائي.

وستقام المنافسات الخاصة بالرجال يوم 1 أغسطس في الساعة 3.45 فجراً.

وضم فريق رجال سلاح الشيش محمد حسام وعلاء الدين أبوالقاسم ويوسف سناء ومحمد ماهر حمزة.

وفيما يخص منتخب السيدات، من المقرر أن يواجهن منتخب الاتحاد الروسي يوم 29 يوليو الساعة 3.50 فجراً بربع النهائي.

وضم فريق سيدات سلاح الشيش كلاً من يارا الشرقاوي ونورا محمد منير ونهى هاني ومريم الزهيري.

ويواجه منتخب "سلاح سابر" نظيره الياباني يوم 28 يوليو الساعة 3.00 فجراً في ثمن النهائي.

وضم فريق رجال سلاح السيف زياد السيسي ومهاب ياسر ومدحت معتز ومحمد عامر،