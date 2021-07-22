أحمد حسن يهاجم مدرب جالاتا سراي بسبب مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

انتقد أحمد حسن، قائد منتخب مصر الأسبق، فاتح تريم المدير الفني لنادي جالاتا سراي التركي، وأشار الى أنه ظلم مصطفى محمد.

وخسر فريق جالاتا سراي التركي 5-1 على ملعب أيندهوفن الهولندي في المرحلة الثانية من التصفيات بدوري أبطال أوروبا.

ولم يعتمد فاتح تريم على مصطفى محمد أساسياً، وظل على مقاعد بدلاء فريقه حتى الدقيقة 60 من أحداث المباراة.

وقال أحمد حسن في تصريحاته عقب المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" التي قامت ببث المباراة "بالطبع مصطفى محمد ظًلم لأنه شارك وقت كان فريقه مستسلماً للأمر الواقع".

وتابع "فاتح تريم ظلم مصطفى محمد، طالما لم يوافق على مشاركته في الأولمبياد كان يجب أن يعتمد عليه أساسياَ".

وأضاف "الجميع في تركيا تحدث عن تغيير فاتح تريم لفكره بخصوص المباراة وطريقة اللعب قبل المباراة بـ3 أيام، لكن الطريقة لم تنجح".

واختتم "لقد ظلم مصطفى محمد وظلم فريقه، وبالتالي كان العقاب بالخسارة بخماسية".

وكان نادي جالاتا سراي التركي ومدربه فاتح تريم قد رفض مشاركة مصطفى محمد في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

الجدير بالذكر، أن منتخب مصر الأولمبي يستعد لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية صباح الخميس أمام إسبانيا.