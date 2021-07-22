البنك الأهلي لـ"الخليج 365": لم نضاعف المكافآت من أجل الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

نفى أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي ما تردد حول مضاعفة مكافآت الفوز في مباراة فريقه أمام النادي الأهلي في الدوري المصري الممتاز مساء الخميس.

وفي تصريحات لـ"الخليج 365" قال نصار :"لم نضاعف مكافآت الفوز أمام الأهلي مثلما تردد، لدينا لائحة نسير وفقها وليس لدينا استثناءات".

ويلتقي النادي الأهلي مع فريق البنك الأهلي مساء الخميس في تمام السابعة مساءً على استاد الأهلي We السلام في مباراة مؤجلة من الجولة 25 في الدوري الممتاز.

وأتم أشرف نصار :"نسعى لتقديم نتيجة إيجابية أمام النادي الأهلي لأننا سنلعب ضد فريق كبير، ونثق في الجهاز الفني واللاعبين من أجل تقديم عرض كبير".