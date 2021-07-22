برشلونة يستعين بصورة رونالدو لتحذير لاعبيه من كورونا

المنامة - ياسر ابراهيم - استعان نادي برشلونة بصورة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من أجل حماية لاعبيه من إصابتهم بفيروس كورونا، حيث كان الغريم السابق في ريال مدريد، أفضل مثل لتوعيتهم بسبب إصاباته المتكررة قبل أشهر.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن الحالة الصعبة التي عاشها "الدون" بتكرر إصاباته بفيروس كورونا، عند تواجده، في شهر أكتوبر/تشرين الأول، في معسكر المنتخب البرتغالي، جعلت رونالد كومان يأمر بوضع صورته في غرف تغيير ملابس اللاعبين، من أجل تذكيرهم بخطورة الوضعية ومدى تأثيرها على مشوارهم الكروي.

وضيّع رونالدو مباريات مهمة خلال الموسم الماضي، في دوري أبطال أوروبا، كانت من بينها قمة ناديه يوفنتوس مع برشلونة، لإصابته بالوباء القاتل، وهي المباراة التي حسمها "البلاوغرانا" بهدفين من دون مقابل.

وتوسطت صورة رونالدو عشرات الصور للأرجنتيني ليونيل ميسي، المنتشرة في أسوار مركز التدريبات "خوان غامبر"، مرفقة بعبارة تنبيه، مما جعل درجة الوعي أكثر لدى اللاعبين، خاصة الشباب منهم ومواهب الفريق الرديف.

ووضع نادي برشلونة إجراءات وقائية كبيرة بغرض تفادي تفشي الفيروس وسط اللاعبين، حيث كانت خطته من بين الأنجح في الأندية العالمية، بدليل تسجيل إصابة وحيدة فقط، وهو اللاعب سيرجي روبيرتو.

ولم تكن الإجراءات الوقائية كافية لبرشلونة من أجل تقديم موسم على المستوى العالي، حيث اكتفى الفريق باحتلال المركز الثالث، خلف ناديي أتلتيكو مدريد والريال صاحب الوصافة.

العربي الجديد

