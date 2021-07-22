شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يواجه أبها السعودى وديا استعدادا لـ بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى ودية مع فريق أبها السعودى يوم 26 يوليو الجارى، فى أول مباريات الفريق التجريبية خلال معسكره السكندرى، استعدادا لاستئناف مسابقة الدورى المحلى.

وينتظم لاعبو الفريق بمعسكر فى الإسكندرية اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، حيث يستمر حتى موعد لقاء بيراميدز.

ومن ناحية أخرى قال حمد إبراهيم، المدرب العام لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، إن فترة التوقف جاءت بعدة مكاسب للفريق. وأضاف فى تصريحات للمركز الإعلامى للفريق: "أهم مكاسب التوقف تمثلت فى عودة المصابين الذين افتقدناهم فى المباريات الماضية، والعمل على تجهيزهم بالشكل الأنسب قبل عودة المنافسات الرسمية". وتابع: "ثانى مكاسب التوقف تتمثل فى تفادى الأخطاء التى وقعنا فيها والسعى نحو تلافيها خلال اللقاءات المقبلة". وأتم حديثه: "عبد الرحمن مجدى لاعب مميز وأسهم مع المنتخب الأوليمبى بإنجاز بطولة أفريقيا وأتوقع تألقه مع باقى اللاعبين تحت قيادة شوقى غريب فى الأولمبياد رغم قوة المنافسين فى المجموعة".

وكان الإسماعيلي خاض ودية قبل الراحة مع فريق المصرى، حيث يخوض ودية أخرى مع دمياط قبل أن يلتقى أبها السعودى، بغية تحقيق مزيد من الانسجام والتناغم بين كافة عناصر الفريق.