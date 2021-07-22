أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 21 / 7 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة اليوم الأربعاء 21 / 7 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، والتى يأتى على رأسها دعم الأهلى للجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم، بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا، وقبل عودة الفريق للبطولات المحلية والمنافسة على لقب بطولة الدورى للمرة 43 فى تاريخه.

الأهلي يشكر موسيمانى بعد التتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا: كسبنا الرهان

حرص النادى الأهلى على دعم الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم، بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا، وقبل عودة الفريق للبطولات المحلية والمنافسة على لقب بطولة الدورى للمرة 43 فى تاريخه. وكتب الحساب الرسمى للقلعة الحمراء عبر تويتر: "شكرا موسيمانى.. كسبنا الرهان".

جنش يتعرض لحادث سير تعرض محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى نادي الزمالك، لحادث سير، ونشر جنش صورة لسيارته بعد تعرضها للحادث عبر حسابه الشخصي على انستجرام وعلق عليها "الحمدلله". هزار من وحى آخر بطولتين نهائى إفريقيا.. السولية لأفشة: هتجيب جول هجيب جول دخل نجما النادى الأهلى عمرو السولية ومحمد مجدى أفشة، فى وصلة هزار على هامش الاحتفالات بالفوز بالبطولة العاشرة لدورى أبطال إفريقيا، ومن وحى إحراز كل منهما هدفا فى النهائيين المتتاليين أمام الزمالك 2020، وكايزر تشيفز 2021.

وصل فريق الزمالك إلى الإسكندرية للانتظام في معسكر مغلق ببرج العرب استعدادا للقاء غزل المحلة، ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة يوم 3 أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق لمواجهة البنك الأهلي التي من المقرر أن تقام مساء غد الخميس في بطولة الدوري الممتاز، والتى شهدت غياب الثنائى حسين الشحات للإصابة، وأحمد الشناوى للراحة، بالإضافة إلى لاعبى المنتخب الأولمبى.

أجرت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، تعديلاً على شكل الموقع الرسمى للنادى، خاصة بعدما أعلن الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الأول رحيله عن القلعة البيضاء رغم عدم انتهاء الموسم الكروى الجارى.

حث مسئولى الاتحاد المصري لكرة القدم لاعبي المنتخب الوطني الأولمبي على بذل أقصى امكاناتهم وجهدهم لتقديم صورة مشرفة لهم وللكرة المصرية خلال دورة الألعاب الأولمبية.

أعربت هداية ملاك لاعبة منتخب مصر للتايكوندو وصاحبة برونزية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، عن سعادتها، لاختيارها لحمل علم مصر في حفل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، حيث من المقرر أن يقام حفل افتتاح الاولمبياد بعد غد الجمعة، على ان تستمر المنافسة حتى الثامن من شهر أغسطس المقبل.

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا" قيادة مباراة المنتخب الوطني الأولمبي أمام نظيره الإسباني، في أولى منافسات دور الممجموعات بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، إلى طاقم تحكيم أردني.

صرح عمرو سليم عضو مجلس إدارة اللجنة الاولمبية و الملحق الإعلامي للبعثة الإعلامية ان الاجراءات اليومية المطلوبة من جميع المقيمين بالقرية الاولمبية في طوكيو تتضمن عمل مسحة يومية و قد أظهرت اليوم عينة إيجابية من الخبير الأجنبي لمنتخب الچودو الهولندي الجنسية چورچيو چيفزچياني مع ملاحظة وصوله من مصر يوم 18 بعد عمل المسحات المطلوبة قبل السفر و كانت كلها سلبية و ايضا المسحة التي قام بها فور وصوله لمطار طوكيو كانت سلبية و كذلك المسحتان التي قام بها يومي 19 و20 في القرية الاولمبية و لكن هناك اختلاط حتمي لجميع دول العالم اثناء التواجد في الأولمبياد بالرغم من الاجراءات الحازمة.