شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يكشف حقيقة التعاقد مع مروان محسن من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لطلائع الجيش، أن مروان محسن مهاجم الأهلي مهاجم متميز للغاية، يتمناه أي مدرب ويسعي ليكون في فريقه لإمكانياته المتميزة.

وقال بسيوني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "لم نتعاقد مع مروان محسن ولم ندخل في مفاوضات مع الأهلي للتعاقد معه، وسمعت أخبار تعاقدنا معه من الفيس ورأيت صورا له بقميص الطلائع وكأن الصفقة تمت".

وأكمل بسيوني ضاحكا: "شائعة غريبة تلقيت تليفونات عديدة بسببها وأؤكد لم نتعاقد مع مروان محسن ولا نزال ندرس احتياجاتنا لتدعيم الفريق قبل الميركاتو الصيفى".

وقرر عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، خوض فريقه للتدريبات يومى الخميس والجمعة المقبلين على فترة واحدة عقب عودة الفريق من إجازة عيد الأضحى المبارك التى حصل عليها اللاعبون أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، وتقرر أن يخوض الطلائع 6 مباريات ودية استعداداً لمواجهة بيراميدز المقرر لها 7 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، واستهل الطلائع ودياته مساء الأربعاء بالتعادل مع وادى دجلة 1-1 ثم خسر من الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف.