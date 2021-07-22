شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العزيز السيد حكما لمباراة الأهلي والبنك الأهلي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والبنك الأهلي المقرر إقامتها مساء غد الخميس في بطولة الدوري الممتاز، وهم عبد العزيز السيد حكم ساحة، وأحمد حسام حكم مساعد أول، وتامر رشاد حكم مساعد ثان، وصالح سلامة حكم رابع، وإبراهيم نور حكم فيديو، وصبري إبراهيم حكم مساعد فيديو.

وضمت قائمة الأهلى 21 لاعبًا، جاءت على النحو التالي: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة ومحمود متولي وياسر إبراهيم وبدر بانون وأيمن أشرف وسعد سمير ومحمد هاني وعلي معلول ومحمود وحيد وأحمد نبيل كوكا وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ووالتر بواليا ومحمد شريف.

وكان الفريق قد عاد لاستئناف تدريباته أمس الثلاثاء، بعد أن منح الجهاز الفني راحة للاعبين عقب العودة من المغرب بعد التتويج باللقب الإفريقي للمرة العاشرة على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

ويغيب عن الفريق خلال مباراة البنك الأهلي السداسي محمد الشناوي وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام، لوجودهم مع المنتخب الأولمبي في طوكيو للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.