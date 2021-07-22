شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العزيز السيد حكما لمباراة الأهلي والبنك الأهلي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والبنك الأهلي المقرر إقامتها مساء غد الخميس في بطولة الدوري الممتاز، وهم عبد العزيز السيد حكم ساحة، وأحمد حسام حكم مساعد أول، وتامر رشاد حكم مساعد ثان، وصالح سلامة حكم رابع، وإبراهيم نور حكم فيديو، وصبري إبراهيم حكم مساعد فيديو.
وضمت قائمة الأهلى 21 لاعبًا، جاءت على النحو التالي: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة ومحمود متولي وياسر إبراهيم وبدر بانون وأيمن أشرف وسعد سمير ومحمد هاني وعلي معلول ومحمود وحيد وأحمد نبيل كوكا وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ووالتر بواليا ومحمد شريف.
وكان الفريق قد عاد لاستئناف تدريباته أمس الثلاثاء، بعد أن منح الجهاز الفني راحة للاعبين عقب العودة من المغرب بعد التتويج باللقب الإفريقي للمرة العاشرة على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.
ويغيب عن الفريق خلال مباراة البنك الأهلي السداسي محمد الشناوي وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام، لوجودهم مع المنتخب الأولمبي في طوكيو للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.