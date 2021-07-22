شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتفق على معسكر سكندرى استعدادا لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى إجراءات الاتفاق على خوض معسكر بالإسكندرية، فى إطار تحضيرات الفريق للقاء بيراميدز مطلع أغسطس المقبل، ضمن مؤجلات الأسبوع الــ25 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

الفريق سيغادر للإسكندرية يوم الجمعة صباحا، على أن يخوض أول تدريباته مساءًا على ملعب الفندق الذى سيبيت فيه.

هذا ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى موعد لقاء بيراميدز، والمقرر له يوم 2 أغسطس حيث أن الفريق لن يعود للإسماعيلية وسينتقل مباشرة من الإسكندرية للقاهرة.

يأتى المعسكر بناءًا على طلب من الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال، سعيا لتحقيق مزيد من التركيز والبعد عن أى تشتيت للذهن قبل خوض ثلاث مباريات مرتقبة أمام بيراميدز والأهلى والزمالك.