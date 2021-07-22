شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى للقاضية × الأهلي: شريف يستحق التواجد مع المنتخب وصعود جيل 2012 للأولمبياد كان أصعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هاني رمزي، نجم الأهلي المدير الفني السابق لمنتخبنا الأوليمبى، أن محمد شريف كان يستحق التواجد في قائمة منتخبنا الوطني المشارك في أولمبياد طوكيو باليابان، مشدداً أن اللاعب يقدم مستويات ممتازة ولكن كابتن شوقي غريب معذور في عدم اصطحابه لكونه لم يكن بهذا التوهج عندما تم إرسال قائمة الـ50 لاعبا المبدئية للجنة الأولمبية.

وقال هاني رمزي في تصريحات لبرنامج القاضية × الأهلي المذاع على تليفزيون الخليج 365 مع الزميل محمد عراقي: "صعود جيل 2012 الذي كنت أقوده فنياً كان أصعب من الجيل الحالي لأن التجمع كان صعب والمعسكرات المباريات الودية لم تتوافر بالشكل المطلوب.. الجيل الحالي يملك لاعبين على أعلى مستوى قادرن على تحقيق انجاز للكرة المصرية".

هاني رمزي بدأ مسيرته الكروية داخل جدران النادي الأهلي وتدرج في قطاع الناشئين بالنادي ولعب للمنتخبات الوطنية، حتى أصبح قائد منتخب الشباب تحت 17 عامًا، وبعدها بعام واحد فقط قرر محمود الجوهري الاعتماد على اللاعب الشاب في تصفيات كأس العالم، وكان أحد اللاعبين الذين ساهموا في الوصول لمونديال إيطاليا عام 1990، لفت هاني رمزي الأنظار إليه بشدة خلال كأس العالم 1990 التي أقيمت بإيطاليا، وكان حينها في الـ20 فقط من عمره، ليقرر نادي نيوشاتيل السويسري التعاقد معه، ليصبح أصغر محترف مصري في التاريخ وانتقل هاني رمزي إلى فيردر بريمن في عام 1994 في صفقة قدرها مليون ونصف المليون دولار لمدة 3 سنوات، ليصبح بذلك هو أغلى لاعب مصري، إلى جانب أنه أول مصري يلعب في الدوري الألماني، وبعد 4 مواسم قضاها داخل جدران نادي بريمن ثم قرر أوتو ريهاجل مدرب كايزر سلاوترن التعاقد مع اللاعب، وكان حينها الفريق هو بطل الدوري الألماني، ولعب رمزي لمدة 7 سنوات مع فريق كايزر سلاوترن، بعدها خاض هاني رمزي تجربة التدريب مع منتخب مصر الأولمبي، وتأهل به إلى أولمبياد لندن 2012، وقدم مستوى باهرا مع مجموعة من اللاعبين أمثال محمد صلاح وأحمد حجازي وأحمد الشناوي، وغيرهم من الجيل الحالي للكرة المصرية، ثم تولى عدة أندية منها الاتحاد السكندري.

القاضية × الأهلى برنامج خاص بأخبار النادى الأهلى، يكشف كواليس القلعة الحمراء ويناقش أهم القضايا، ويذاع عبر تليفزيون الخليج 365 يومى السبت والأربعاء من كل أسبوع.