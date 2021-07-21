صحيفة ماركا عن "رمضان صبحي": إسبانيا ستواجه الشيطان الذي تعلم التسديد في الدوري الإنجليزي

الشارقة - اميمة ياسر - أشادت صحيفة "ماركا" الإسبانية بجناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، رمضان صبحي، قبل مباراة مصر وإسبانيا في الجولة الأولى من دور المجموعات في دورة الألعاب الأولمبية، أولمبياد طوكيو 2020.

وتحدثت الصحيفة الإسبانية عن دفع ستوك سيتي في عام 2016 مبلغ 5 ملايين جنيه إسترليني للتعاقد مع، رمضان صبحي، من الأهلي الذي يتمتع بإمكانيات فنية رائعة لكنه واجه صعوبة في المشاركة وتسجيل الأهداف.

ووصفت "ماركا" رمضان صبحي بأنه أحد أكثر اللاعبين الواعدين في منتخب مصر الذي سيواجه إسبانيا خلال الساعات القليلة المقبلة، وسيكون أكبر خطر على دفاعات الماتدور من مركز الجناح الأيسر.

لكنه تعلم من خلال الكثير من التدريبات الفردية في ستوك سيتي، الذي كان على علم بالصعوبات التي قد تواجه رمضان صبحي، لم يكن يسجل من مسافة متوسطة أو طويلة، لكنه ركز على ذلك في العامين اللذين قضاهما في النادي حتى يستطيع مساعدة زملاءه في الفريق من خلال التسديد والعرضيات المتقنة بجانب إتقانه المراوغة والتحكم في الكرة، ليصبح الشيطان الذي تعلم التسديد في إنجلترا.

يمتلك رمضان صبحي وفقًا لما كتبته الصحيفة الشهيرة سرعة، قوة، تركيز لاختراق دفاعات المنافسين، وعلى الرغم من أنه يلعب في الجناح الأيسر لكنه يمكنه اللعب في العمق.

وتلتقي مصر وإسبانيا صباح غد الخميس، في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا بتوقيت "القاهرة" على ملعب "سابورو دومي" بقيادة الحكم الأردني، أدهم مخادمة.