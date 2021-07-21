تشخيص إصابة الرئيس التنفيذي لميلان غازيديس بسرطان الحنجرة

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ميلانو : أعلن ميلان وصيف بطل الدوري الإيطالي في كرة القدم الموسم المنصرم أنه تم تشخيص إصابة رئيسه التنفيذي اليوناني الأصل إيفان غازيديس بسرطان الحنجرة، لكنه يأمل له الشفاء العاجل.

أفاد النادي "اللومباردي" في بيان "تمّ تشخيص إصابة رئيسنا التنفيذي إيفان غازيديس بسرطان الحنجرة"، مضيفاً "بناءً على سلسلة واسعة من الاختبارات والفحوص، يتوقع الأطباء أن يتعافى تمامًا.

وتابع "سيظلّ إيفان يمارس عمله الاعتيادي أثناء خضوعه للعلاج اللازم في العيادات المتخصصة".

وانضم غازيديس المولود في جنوب إفريقيا إلى النادي الإيطالي في عام 2018 بعد تسع سنوات قضاها مع أرسنال الإنكليزي حيث أجرى تغييرًا جذريًا في الهيكل الإداري في استاد الإمارات.

من ناحيته، قال غازيديس البالغ 56 عاماً في بيان "بالطبع ليس هناك وقت جيد لتشخيص مرض السرطان"، و"لكن اصبت بنوع من السرطان قابل للشفاء مع تشخيص إيجابي".

وتابع "لديّ طاقم طبي على أعلى المستويات ودعم العديد من الأحباء وكل شخص في النادي، وأنا واثق من كل النصائح التي تفيد بأن السرطان سيتم علاجه بنجاح، مع الشفاء التام".

وأكد غازيديس أن التشخيص الأولي "يوضح أهمية الفحوص الطبية المنتظمة، حتّى لو لم تكن لديك أعراض".

ويأتي الإعلان عن اصابة الرئيس التنفيذي لميلان بالمرض الخبيث في وقت يتحضر النادي لخوض في الموسم المقبل مسابقة دوري أبطال أوروبا المتوج بلقبها 7 مرات، بعد غياب دام 7 أعوام اثر احتلاله للمركز الثاني في الـ "سيري أ" الموسم الماضي خلف جاره وغريمه إنتر.