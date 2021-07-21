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أخبار النادى الاهلى اليوم الأربعاء 21 / 7 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الاهلى اليوم الأربعاء 21 / 7 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها، موسيمانى يعلن قائمة الأهلى لمواجهة البنك فى الدورى.. غياب الشناوى والشحات.

موسيمانى يعلن قائمة الأهلى لمواجهة البنك فى الدورى.. غياب الشناوى والشحات

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  عن قائمة الفريق لمواجهة البنك الأهلي التي من المقرر أن تقام مساء غد الخميس في بطولة الدوري الممتاز، والتى شهدت غياب الثنائى حسين الشحات للإصابة، وأحمد الشناوى للراحة، بالإضافة إلى لاعبى المنتخب الأولمبى.

 

موسيمانى يعلن قائمة الأهلى لمواجهة البنك فى الدورى.. غياب الشناوى والشحات

الأهلي يشكر موسيمانى بعد التتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا: كسبنا الرهان

حرص النادى الأهلى على دعم الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم، بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا، وقبل عودة الفريق للبطولات المحلية والمنافسة على لقب بطولة الدورى للمرة 43 فى تاريخه. وكتب الحساب الرسمى للقلعة الحمراء عبر تويتر: "شكرا موسيمانى.. كسبنا الرهان".

الأهلي يشكر موسيمانى بعد التتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا: كسبنا الرهان

 

توفيق وشوقى وأحدث الصفقات يقربون محمد هانى من الرحيل عن الأهلى

نجح محمد هانى نجم دفاع الأهلى ومنتخبنا الوطنى فى شغل مركز الظهير الأيمن فى الفريق الأحمر بقوة خلال الفترات الماضية، وشغل الفراغ الذى خلفه أحمد فتحي، والذى انتقل لبيراميدز الموسم الماضى، ولم يخرج محمد هانى من تشكيلة الأهلى الأساسية طوال الفترة الماضية إلا فى حالة إصابته أو إيقافه.

توفيق وشوقى وأحدث الصفقات يقربون محمد هانى من الرحيل عن الأهلى

 

 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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