أخبار النادى الاهلى اليوم الأربعاء 21 / 7 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الاهلى اليوم الأربعاء 21 / 7 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها، موسيمانى يعلن قائمة الأهلى لمواجهة البنك فى الدورى.. غياب الشناوى والشحات.

موسيمانى يعلن قائمة الأهلى لمواجهة البنك فى الدورى.. غياب الشناوى والشحات

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق لمواجهة البنك الأهلي التي من المقرر أن تقام مساء غد الخميس في بطولة الدوري الممتاز، والتى شهدت غياب الثنائى حسين الشحات للإصابة، وأحمد الشناوى للراحة، بالإضافة إلى لاعبى المنتخب الأولمبى.

الأهلي يشكر موسيمانى بعد التتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا: كسبنا الرهان

حرص النادى الأهلى على دعم الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم، بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا، وقبل عودة الفريق للبطولات المحلية والمنافسة على لقب بطولة الدورى للمرة 43 فى تاريخه. وكتب الحساب الرسمى للقلعة الحمراء عبر تويتر: "شكرا موسيمانى.. كسبنا الرهان".