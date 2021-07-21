شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلى.. عودة شيلونجو وتأهيل رباعى الفريق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستأنف فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته مساء اليوم الأربعاء، ضمن برنامج الإعداد للقاء بيراميدز فى إطار مؤجلات الأسبوع الــ25 ببطولة الدورى الممتاز، وكان الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال قد منح لاعبيه راحة لمدة 48 ساعة من أجل قضاء عطلة عيد الأضحى المبارك.

بدأ المران بتقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات، حيث استمروا بالجرى حول الملعب لمدة ١٥ دقيقة على ملعب الكابتن عبد الرحمن أنوس، تبعه مجموعة من تدريبات الإطالات وتدريبات بالكرة أبرزها التسليم والتسلم فى المساحات الضيقة، بجانب سرعة التحول من الدفاع للهجوم.

المران شهد عودة الدولى الناميبى شيلونجو للتدريبات وخاض تدريبات منفردة تحت إشراف الجهاز الطبى.

كما أدى محمد هاشم وأحمد مصطفى ومحمد حسن ومروان صحراوى تدريبات تأهيلية، فيما اكتفى مدحت فقوسة ومصطفى الزنارى بالجرى حول الملعب.

وأدى حراس المرمى تدريبات على التسديد تحت إشراف مصطفى كمال مدرب حراس المرمى.

وأقيمت تقسيمة للاعبين فى ختام المران وسط حماس كبير من اللاعبين على إثبات قدراتهم أمام الجهاز الفنى.