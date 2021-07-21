شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 21/ 7/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم الأربعاء الموافق 21/ 7/ 2021 العديد من الأحداث الهامة جاء فى مقدمتها، ضع جملة "الأكثر تتويجا فى القرن العشرين" على الموقع الرسمى.. وحذف صورة ساسى، والفريق يصل الإسكندرية استعدادًا لإقامة معسكر إعداد مغلق.

الزمالك يقرر وضع جملة "الأكثر تتويجا فى القرن العشرين" على موقعه الرسمى.. ويحذف صورة ساسى

أجرت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، تعديلاً على شكل الموقع الرسمى للنادى، خاصة بعدما أعلن الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الأول رحيله عن القلعة البيضاء رغم عدم انتهاء الموسم الكروى الجارى.

الزمالك يصل الإسكندرية استعدادًا لإقامة معسكر إعداد مغلق

وصل فريق الزمالك إلى الإسكندرية للانتظام في معسكر مغلق ببرج العرب استعدادا للقاء غزل المحلة، ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة يوم 3 أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يتدرب على فترتين فى بداية معسكر الإسكندرية

قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض الفريق لتدريبه أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلين على فترتين صباحية ومسائية خلال معسكر الفريق ببرج العرب، ويستعد الزمالك للقاء غزل المحلة المقرر له يوم 3 أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز .

الزمالك ينشر صور مغادرة الفريق إلى معسكر برج العرب

نشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك صورا لمغادرة الفريق من مقر النادي الي الاسكندرية اليوم للدخول في معسكر مغلق بمدينة برج العرب، تمهيدا لمباراة الزمالك والمحلة المقرر لها 3 اغسطس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدورى.

الزمالك يطمئن على لاعبى المنتخب الاوليمبي فى طوكيو

أجرى مسئولو نادي الزمالك عدة اتصالات مع لاعبي الفريق المنضمين الي معسكر المنتخب الاوليمبي المقام حاليا في طوكيو استعدادا لانطلاق اوليمبياد طوكيو والتي يستهلها المنتخب الوطني الاوليمبي بمواجهة إسبانيا صباح غد الخميس بتوقيت القاهرة.

جنش يتعرض لحادث سير.. صورة

تعرض محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى نادي الزمالك، لحادث سير، ونشر جنش صورة لسيارته بعد تعرضها للحادث عبر حسابه الشخصي على انستجرام وعلق عليها "الحمدلله".

رغم غيابه عن الزمالك لـ 4 مباريات .. ساسى يتصدر قائمة صانعى الأهداف

مازال التونسي فرجاني ساسي يحافظ على موقعه في صدارة صانعي الأهداف بنادي الزمالك في الموسم الجاري، وذلك على الرغم من غيابه عن الفريق الأبيض لـ 4 مباريات متتالية منذ إعلانه الرحيل عن الفريق بعد نهاية عقده، ورفضه العودة إلى التدريبات عقب المعسكر الأخير لمنتخب بلاده.

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