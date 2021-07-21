شكرا لقرائتكم خبر عن اهتمام من جهاز بيراميدز الفنى بمتابعة مباراة الأهلى والبنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحظى مواجهة الأهلى والبنك الأهلى المقرر لها فى السابعة مساء غد الخميس على ملعب على استاد الأهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، باهتمام كبير من قبل الجهاز الفنى لبيراميدز.

ويهتم الجهاز الفنى لبيراميدز بقيادة اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى بمتابعة مواجهة الأهلى والبنك غدًا، من أجل دراسة كافة مفاتيح لعب فريق البنك الأهلى وكذلك نقاط القوة والضعف وطريقة اللاعب، قبل المباراة التى ستجمعهما يوم الاثنين المقبل على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من عمر مسابقة الدورى.

ويرغب الجهاز الفنى لبيراميدز اكتشاف البنك الأهلى من خلال متابعة مباراته غدًا أمام الأهلى، خاصة أن تلك المباراة سيسعى فريق البنك لاظهار كل قوته من أجل تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط أو نقطة التعادل على الأقل.

وكان الأهلى قد عاد لاستئناف تدريباته أمس الثلاثاء، بعد أن منح الجهاز الفني راحة للاعبين عقب العودة من المغرب بعد التتويج باللقب الإفريقي للمرة العاشرة على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

ويغيب عن الفريق خلال مباراة البنك الأهلي السداسي محمد الشناوي وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام، لوجودهم مع المنتخب الأولمبي في طوكيو للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.