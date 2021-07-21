شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني: الاسكواش مظلوم إعلاميا وأتمنى التوفيق لفراعنة الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترى البطلة المصرية نور الشربيني، المصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش، أن الاسكواش مظلوم إعلاميا خاصة في ظل خوض أبطال الاسكواش لمنافسات بطولة العالم المقامة حاليا في شيكاغو بأمريكا.

وكتبت الشربيني عبر حسابها على فيس بوك: "أنا عارفة إن الأولمبياد خلاص قربت، وأتمنى كل التوفيق لأصحابي المشاركين ولكل البعثة المصرية في طوكيو".

وأضافت: "احنا، لاعيبين الاسكواش، بنلعب دلوقتي بطولة العالم في شيكاغو، البطولة دي أكبر بطولة في الموسم، واللى هيفوز البطولة هيفوز بلقب بطل العالم للاسكواش لسنة 2020-2021، وأعتقد أننا مش واخذين التقدير أو التغطية الإعلامية المستحقه. بالذات بعد كل التعب والتمارين على مدار السنة".



نور الشربيني

واختتمت: "النهاردة، في مجموعة مثيرة بتشارك في النصف النهائي، منها أول لاعبة مولودة في الولايات المتحدة توصل للدور النصف النهائي من بطولة العالم، وهي أماندا صبحي اللى أنا هلعب ضدها. لو عندك فرصة، تابعنا لمشاهدتنا ودعمنا، المباريات تبتدي 5 مساءً بتوقيت شيكاغو Local (GMT -5) و١٢:٠٠ صباحًا بتوقيت مصر شكرا".

وتنطلق في الثانية عشرة منتصف الليل، منافسات الدور نصف النهائي ببطولة العالم للاسكواش، المقامة حالياً فى شيكاغو خلال الفترة بين 14 إلى 22 يوليو الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وتقام اليوم 4 مباريات مثيرة، أبرزها لقاء مصري خالص يجمع علي فرج المصنف الأول على العالم للرجال، وحامل لقب النسخة قبل الماضية من بطولة العالم، وطارق مؤمن المصنف الثالث وحامل لقب النسخة الماضية، في لقاء يشبه النهائي المبكر للبطولة.

كما يلتقي محمد الشوربجي المصنف الثاني عالمياً ونظيره النيوزلاندي بول كول المصنف الرابع، في مباراة مكررة من نهائي بطولة الجونة الماضية والتي فاز بها محمد الشوربجي.

وفي منافسات السيدات، تلتقي نور الشربيني المصنفة الأولى عالمياً للسيدات وحامل لقب البطولة في أخر نسختين مع نظيرتها الأمريكية أماندا صبحي. بينما تواجه نوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً، نظيرتها الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الثالثة على العالم.