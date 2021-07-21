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القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 21 / 7 / 2021 العديد من الأحداث المهمة والتى يأتى على رأسها إعلان بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،عن قائمة الفريق لمواجهة البنك الأهلي التي من المقرر أن تقام مساء غد الخميس في بطولة الدوري الممتاز.

الزمالك يطمئن على لاعبى المنتخب الاوليمبي فى طوكيو

أجرى مسئولو نادي الزمالك عدة اتصالات مع لاعبي الفريق المنضمين الي معسكر المنتخب الاوليمبي المقام حاليا في طوكيو استعدادا لانطلاق اوليمبياد طوكيو والتي يستهلها المنتخب الوطني الاوليمبي بمواجهة إسبانيا صباح غد الخميس بتوقيت القاهرة.

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق لمواجهة البنك الأهلي التي من المقرر أن تقام مساء غد الخميس في بطولة الدوري الممتاز، والتى شهدت غياب الثنائى حسين الشحات للإصابة، وأحمد الشناوى للراحة، بالإضافة إلى لاعبى المنتخب الأولمبى.\

اختار خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي 22 لاعباً للدخول في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمواجهة فريق الأهلي ضمن المباريات المؤجلة لفريق البنك الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر إقامتها غداً الخميس في السابعه مساء علي ستاد الأهلي والسلام .

قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض الفريق لتدريبه أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلين على فترتين صباحية ومسائية خلال معسكر الفريق ببرج العرب، ويستعد الزمالك للقاء غزل المحلة المقرر له يوم 3 أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز .

حث مسئولى الاتحاد المصري لكرة القدم لاعبي المنتخب الوطني الأولمبي على بذل أقصى امكاناتهم وجهدهم لتقديم صورة مشرفة لهم وللكرة المصرية خلال دورة الألعاب الأولمبية.

أعربت هداية ملاك لاعبة منتخب مصر للتايكوندو وصاحبة برونزية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، عن سعادتها، لاختيارها لحمل علم مصر في حفل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، حيث من المقرر أن يقام حفل افتتاح الاولمبياد بعد غد الجمعة، على ان تستمر المنافسة حتى الثامن من شهر أغسطس المقبل.

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا" قيادة مباراة المنتخب الوطني الأولمبي أمام نظيره الإسباني، في أولى منافسات دور الممجموعات بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، إلى طاقم تحكيم أردني.

علم الخليج 365 أن شهور العسل بين رمضان صبحي وإدارة بيراميدز أوشكت على الانتهاء، بعد دخول الطرفيين في أكثر من أزمة خلال الفترة الأخيرة الأولى تمثلت في تأخر صرف مستحقات اللاعب ثم مطالبته بالموافقة على تقسيط قيمة راتبه على عدد من الأشهر، وهو الأمر الذي وافق عليه النجم الدولي لحل الأزمة، وتلقى رمضان صبحي العديد من العروض للرحيل عن بيراميدز أبرزها من جالاتا سراي التركي وأحد أندية الدوري الإيطالي، إلا أن الجناح الدولي قرر تأجيل البت في مسألة رحيله لما بعد انتهاء فعاليات أولمبياد طوكيو.

يدخل منتخب مصر الاولمبي بقيادة شوقى غريب، غدا مواجهة غاية فى القوة والأهمية عندما يلتقى نظيره الاسبانى فى افتتاح مشوارهما فى أولمبياد طوكيو على ستاد سابورو دومى بتمام الساعة التاسعة والنصف صباحا.