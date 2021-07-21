شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يشكر موسيمانى بعد التتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا: كسبنا الرهان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النادى الأهلى على دعم الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم، بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا، وقبل عودة الفريق للبطولات المحلية والمنافسة على لقب بطولة الدورى للمرة 43 فى تاريخه. وكتب الحساب الرسمى للقلعة الحمراء عبر تويتر: "شكرا موسيمانى.. كسبنا الرهان".

وكان بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، وجه سهام النقد إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، ومجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، المسئولة عن اختيارات الكرة الذهبية، بسبب التجاهل لإنجازات الأفارقة كلاعبين ومدربين، فى الجوائز السنوية.

وتحدث موسيمانى فى تصريحات لصحيفة "The South African" الجنوب أفريقية، بعد تتويجه مع الأهلى بلقب آخر فى دورى أبطال أفريقيا، وهو لقبه السابع عشر فى مسيرته والثامن فى الأشهر الـ 18 الماضية.

وانتقد موسيمانى الفيفا وفرانس فوتبول للتجاهل قائلا: "لا أحد يهتم بإنجازاتى، فى جوائز الفيفا فى فئتى الكرة الذهبية ومدرب العام، نحن لا ندخل ضمن الترشيحات، بل الأوروبيون فقط هم الذين يتواجدون وليس الأفارقة".

وتابع قائلا: "لقد فزت بثمانية ألقاب لكن لا أحد يهتم لأننى لست مدربًا لليفربول ولكن التاريخ سيذكر ذلك".

وواصل قائلا: "يجب أن تثق أفريقيا فى أبنائها، رئيس الأهلى كان بإمكانه الذهاب إلى أوروبا وإحضار أفضل المدربين لتدريب الفريق، ولكن لدينا أفارقة يمكنهم تحقيق الألقاب، لماذا لا نعتقد أنه يمكننا الفوز بها؟".