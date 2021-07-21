شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصل الإسكندرية استعدادًا لإقامة معسكر إعداد مغلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل فريق الزمالك إلى الإسكندرية للانتظام في معسكر مغلق ببرج العرب استعدادا للقاء غزل المحلة، ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة يوم 3 أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراتين وديتين أمام منتخب القسم الثاني وأبها السعودي يومي 26 و29 يوليو الجاري على الترتيب.

وسيستمر الفريق في معسكره حتى يوم 2 أغسطس المقبل، قبل أن يعود إلى القاهرة للانتظام في معسكر جديد استعدادا لمباراة غزل المحلة، ويعود الزمالك بعد المباراة إلى الإسكندرية مرة أخرى عقب لقاء المحلة للانتظام في معسكر جديد استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري يوم 6 أغسطس المقبل ، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حقق خلالها الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات، وهُزم فى مباراتين فيما سجل لاعبوه 48 هدفًا واستقبلت شباكه 18 هدفًا، ويرغب المدرب الفرنسى عدم تشتيت اللاعبين بأى شىء سوى التركيز فى الدورى، ولعب كل مباراة بمثابة لقاءات الكأس، خاصة فى ظل المنافسة مع الأهلى الذى يحتل المركز الثانى برصيد 51 نقطة، إلا أن الأخير خاض 23 مباراة حتى الآن ويتبقى له 5 مباريات مؤجلة.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، أجرت تعديلاً على شكل الموقع الرسمى للنادى، خاصة بعدما أعلن الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الأول رحيله عن القلعة البيضاء رغم عدم انتهاء الموسم الكروى الجارى.

وجاء التعديل على شكل موقع الزمالك الرسمى بإزالة صورة فرجانى ساسى، مع بعض اللاعبين الأخرون مثل محمود علاء وحازم إمام ومحمود جنش، وتم وضع محمود عبد الرزاق شيكابالا ومعه محمود الونش ومحمد عبد الشافى وطارق حامد ويوسف أوباما.

كما أجرت اللجنة تعديلاً أخر بوضع كلمه "الأكثر تتويجًا فى القرن العشرن" على موقع النادى الرسمى، وهو ما كان أشار إليه حسين لبيب رئيس اللجنة فى تصريحات سابقة.