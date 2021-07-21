بعد زيارة كورونا.. وزير الرياضة يتابع تطورات البعثة المصرية في طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

حرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري على متابعة حالة الخبير الأجنبي جورجيو جيفزجياني للمنتخب المصري للجودو، الذي أظهرت عينة المسحة التي أجرتها البعثة المصرية بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو إصابته بفيروس كورونا.

وذكر الموقع الرسمي لوزارة الرياضة المصرية اليوم الأربعاء أن صبحي اطمأن على حالة جميع أعضاء البعثة المصرية، واستعدادات لاعبي جميع المنتخبات المصرية لمختلف المنافسات بدورة طوكيو، وكذا تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لحماية جميع أعضاء البعثة من فيروس كورونا.

ويعد المدرب الهولندي مسئولا عن تدريب لاعبين فقط هما محمد عبدالموجود ومحمد عبدالعال، وتم التأكد من أن مسحتهما سلبية.

وعزلت اللجنة الطبية المصرية برئاسة الدكتور حسن كمال اللاعبين ووضعهما تحت الملاحظة احتياطيًا عن باقي الفريق.

وكان أشرف صبحي وصل للعاصمة اليابانية لمؤازرة البعثة المصرية، وتشجيع اللاعبين ودعمهم، ومؤازرتهم في منافساتهم المقبلة، وحثهم على الفوز بميداليات أولمبية بدورة الألعاب الأولمبية تضاف إلى سجل إنجازات الرياضة المصرية.