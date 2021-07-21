مصطفى محمد يشارك.. جالاتا سراي يخسر بخماسية في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

اكتسح نادي أيندهوفن الهولندي، نظيره جالاتا سراي التركي، بنتيجة 5-1، في ذهاب المرحلة الثانية من تصفيات دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 28 يوليو في ملعب تورك تيليكوم آرينا.

وشارك الدولي المصري مصطفى محمد بديلاً في المباراة، حيث قرر فاتح تريم المدير الفني لنادي جالاتا سراي بالإبقاء على مصطفى محمد على مقاعد البدلاء، وأشركه في الدقيقة 60.

وكان جالاتا سراي قد رفض في وقت سابق مشاركة مصطفى محمد مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020.

وشهدت المباراة أخطاء كارثية لدفاع وحارس مرمى جالاتا سراي موسلييرا.

وسجل ايران زاهافي ثلاثة أهداف لأيندهوفن في الدقائق 2 و35 و84، بينما سجل ماريو جوتزه هدفين في الدقائق 51 و88.

وأحرز امري كيلينك هدف جالاتا سراي الوحيد في الدقيقة 42 من أحداث المباراة.