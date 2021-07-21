دوري أبطال أوروبا.. مصطفى محمد بديلاً.. وكوكا أساسياً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

قرر فاتح تريم، المدير الفني لنادي جالاتا سراي التركي، إبقاء مصطفى محمد على مقاعد بدلاء الفريق خلال بداية مشوار الفريق في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب جالاتا سراي خارج ملعبه أمام أيندهوفن الهولندي، في ذهاب المرحلة الثانية من التصفيات بدوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يتم بث المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" بتعليق حاتم بطيشة، بجانب قناة الشارقة الرياضية بتعليق عبدالحميد الجسمي.

وكان نادي جالاتا سراي التركي، قد رفض تواجد مصطفى محمد، مع منتخب مصر الأولمبي في دورة الألعاب "طوكيو 2020"، بسبب مشاركة الفريق في تصفيات دوري أبطال أوروبا.

وعلى جانب أخر، يتواجد أحمد حسن "كوكا" في التشكيل الأساسي، لفريقه أوليمبياكوس اليوناني، في مباراة المرحلة الثانية للتصفيات بدوري أبطال أوروبا.

ويلعب أولمبياكوس على ملعبه أمام نيفتشي باكو بطل أذربيجان.