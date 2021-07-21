اخبار الرياضه

دوري أبطال أوروبا.. مصطفى محمد بديلاً.. وكوكا أساسياً

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

قرر فاتح تريم، المدير الفني لنادي جالاتا سراي التركي، إبقاء مصطفى محمد على مقاعد بدلاء الفريق خلال بداية مشوار الفريق في .

ويلعب جالاتا سراي خارج ملعبه أمام أيندهوفن الهولندي، في ذهاب المرحلة الثانية من التصفيات بدوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يتم بث المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" بتعليق حاتم بطيشة، بجانب قناة الشارقة بتعليق عبدالحميد الجسمي.

وكان نادي جالاتا سراي التركي، قد رفض تواجد مصطفى محمد، مع منتخب مصر الأولمبي في دورة الألعاب "طوكيو 2020"، بسبب مشاركة الفريق في تصفيات دوري أبطال أوروبا.

وعلى جانب أخر، يتواجد أحمد حسن "كوكا" في التشكيل الأساسي، لفريقه أوليمبياكوس اليوناني، في مباراة المرحلة الثانية للتصفيات بدوري أبطال أوروبا.

ويلعب أولمبياكوس على ملعبه أمام نيفتشي باكو بطل أذربيجان.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا