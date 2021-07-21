غيابات بالجملة.. قائمة الأهلي لمباراة البنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي قائمة فريقه لمباراة البنك الأهلي.

ويلعب الأهلي مساء الخميس أمام البنك الأهلي في مباراة مؤجلة من الجولة الـ25 لمسابقة الدوري الممتاز.

وضم موسيماني 22 لاعبًا لقائمة المباراة، التي شهدت تواجد أحمد نبيل "كوكا"، بجانب محمود متولي.

ويغيب عن الأهلي محمد الشناوي وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام، لوجودهم مع المنتخب الأولمبي في طوكيو، وحسين الشحات للإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة ومحمود متولي وياسر إبراهيم وبدر بانون وأيمن أشرف وسعد سمير ومحمد هاني وعلي معلول ومحمود وحيد.

خط الوسط: أحمد نبيل "كوكا" وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمود عبدالمنعم "كهربا" ومحمد مجدي "أفشة" وجونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن ووالتر بواليا ومحمد شريف.