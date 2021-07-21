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تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في بعثة مصر بأولمبياد طوكيو

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الشارقة - اميمة ياسر - اعلن الملحق الإعلامي للبعثة المصرية عمرو سليم، اصابة مدرب المنتخب المصري للجودو المشارك في بعثة اولمبياد طوكيو، الهولندي جورجيو جيفزجياني بكورونا.

وقال "سليم" إن مسحة أجريت لجميع المقيمين بالقرية الأولمبية في طوكيو، حيث أظهرت نتيجة إيجابية للخبير الأجنبي لمنتخب الجودو الهولندي جورجيو جيفزجياني.

وأضاف، أن "المدرب الهولندي مسؤول عن تدريب لاعبين اثنين فقط هما محمد عبد الموجود ومحمد عبد العال، وقد "تم التأكد من أن مسحتيهما سلبيتان"، مشيرا إلى أن اللجنة الطبية المصرية عزلت اللاعبين ووضعتهما تحت الملاحظة احتياطيا.

وأشار الي الملحق الإعلامي إلى أن مدربا فرنسيا سيصل لاحقا إلى طوكيو للإشراف على تدريب لاعبي الجودو .


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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