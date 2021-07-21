شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. البنك يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الاهلى غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أختتم فريق البنك الأهلى بقيادة خالد جلال التدريبات الجماعية على ملعب اتحاد الشرطة مساء اليوم قبل مواجهة الأهلى غدا في بطولة الدورى المصرى الممتاز والتي سوف تقام على ملعب السلام ضمن مؤجلات الجولة الـ 25 .

ويدخل فريق البنك الأهلى معسكر مغلق وذلك لزيادة نسبة التركيز لدى اللاعبين والعمل على حصد نقاط المباراة لحصد مركز متقدم بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز و الخروج من منطقة الهبوط .

وكان حقق البنك الاهلى الفوز في مباراتين متاليتين على المصرى البورسعيدى و أسوان، ويحاول الجهاز الفني بقيادة خالد جلال استغلال تلك الحالة لحصد نتيجة إيجابية أمام الاهلى .

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 25 نقطة حيث تمكن من الفوز في 5 مباريات و التعادل في 10 و الهزيمة 11 مباراة .



































