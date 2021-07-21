شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينشر صور مغادرة الفريق إلى معسكر برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك صورا لمغادرة الفريق من مقر النادي الي الاسكندرية اليوم للدخول في معسكر مغلق بمدينة برج العرب، تمهيدا لمباراة الزمالك والمحلة المقرر لها 3 اغسطس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدورى.

وغادر في اتوبيس الفريق كارتيرون المدير الفني والجهاز المعاون كاملا عدا اسامة نبيه المدرب العام، ومن اللاعبين كان محمد ابو جبل حارس مرمي الفريق ومروان حمدي مهاجم الفريق بالاضافة لجميع اللاعبين الشباب الذين تم تصعيدهم للفريق الاول، فيما توجه باقي اللاعبون الي المعسكر مباشرة بسياراتهم الخاصة.



اتوبيس الزمالك



احمد عبد المقصود المدرب المساعد



اسامة فيصل



اسلام جابر



الجهاز المعاون لكارتيرون



حسام اشرف واسامة فيصل



كارتيرون مع احد اعضاء النادي



كارتيرون



لاعبو الزمالك اثناء المغادرة الي الاسكندرية



محمد ابو جبل



مروان حمدي



مغادرة الزمالك

فيما قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض الفريق لتدريبه أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلين على فترتين صباحية ومسائية خلال معسكر الفريق ببرج العرب.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراتين وديتين أمام منتخب القسم الثاني وأبها السعودي يومي 26 و29 أغسطس الجاري على الترتيب.

وسيستمر الزمالك في معسكره حتى يوم 2 أغسطس المقبل، قبل أن يعود إلى القاهرة للانتظام في معسكر جديد استعدادا لمباراة غزل المحلة، ويعود الزمالك بعد المباراة إلى الإسكندرية مرة أخرى عقب لقاء المحلة للانتظام في معسكر جديد استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري يوم 6 أغسطس المقبل ، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، أجرت تعديلاً على شكل الموقع الرسمى للنادى، خاصة بعدما أعلن الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الأول رحيله عن القلعة البيضاء رغم عدم انتهاء الموسم الكروى الجارى.

وجاء التعديل على شكل موقع الزمالك الرسمى بإزالة صورة فرجانى ساسى، مع بعض اللاعبين الأخرون مثل محمود علاء وحازم إمام ومحمود جنش، وتم وضع محمود عبد الرزاق شيكابالا ومعه محمود الونش ومحمد عبد الشافى وطارق حامد ويوسف أوباما.

كما أجرت اللجنة تعديلاً أخر بوضع كلمه "الأكثر تتويجًا فى القرن العشرن" على موقع النادى الرسمى، وهو ما كان أشار إليه حسين لبيب رئيس اللجنة فى تصريحات سابقة.