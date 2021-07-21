شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطمئن على لاعبى المنتخب الاوليمبي فى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى مسئولو نادي الزمالك عدة اتصالات مع لاعبي الفريق المنضمين الي معسكر المنتخب الاوليمبي المقام حاليا في طوكيو استعدادا لانطلاق اوليمبياد طوكيو والتي يستهلها المنتخب الوطني الاوليمبي بمواجهة إسبانيا صباح غد الخميس بتوقيت القاهرة.

حيث أجري الجهاز الفني اتصالات مع اللاعبين المتواجدين مع المنتخب الاوليمبي لتحفيزهم والتأكيد عليهم بتمثيل مصر بصورة مشرفة، وطلب الجهاز الفني من اللاعبين ضرورة الاستفادة من المشاركة فى المباريات الكبري والبطولات الكبري الرسمية لانها تزيد من رصيد اللاعبين لدي الجمهور بالإضافة لزيادة الخبرات الدولية.

من ناحية أخري تحفظت إدارة الزمالك على شروط وطلبات بيراميدز الخاصة بالاستغناء عن نبيل عماد دونجا نجم وسط منتخبنا الوطني، والذى يرغب الزمالك في ضمه بقوة لتعويض رحيل التونسي فرجاني ساسي عن صفوف الفريق بعد انتهاء عقده واقترابه من اللعب في الدوري القطري بداية من الموسم الجديد.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن نبيل دونجا يعد واحد من أهم المطلوبين لتدعيم خط الوسط الأبيض، إلا أن طلبات بيراميدز الراغب في الحصول على بعض اللاعبين لاتمام الصفقة مرفوضة، خاصة فيما يتعلق بالحصول على خدمات الثنائي أحمد فتوح ومصطفي فتحي، والذي يرغب بيراميدز في ضمهما بقوة.

نبيل عماد دونجا ارتبط اسمه بالزمالك فى مواسم الانتقالات الماضية، ورغم وجود رغبة من الزمالك فى الحصول على خدمات اللاعب إلا أن إدارة بيراميدز رفضت التفريط فى خدماته حينها وتمسكت باستمرار جميع اللاعبين الأساسيون من أجل المنافسة على لقب الدورى والكونفدرالية، فى الوقت الحالى دخل دونجا ضمن حسابات الجهاز الفنى لفريق الزمالك مُجدداً لتدعيم مركز الوسط، ومن المنتظر يعرض الزمالك على بيراميدز مبلغ لشراء اللاعب، بالإضافة لعرض لاعبين اخرين يوافق الزمالك على التفريط فيهم بعيداً عن فتوح ومصطفي فتحي لاتمام الصفقة.