شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعباً فى قائمة فريق البنك الأهلي لمواجهة الأهلي فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اختار خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي 22 لاعباً للدخول في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمواجهة فريق الأهلي ضمن المباريات المؤجلة لفريق البنك الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر إقامتها غداً الخميس في السابعه مساء علي ستاد الأهلي والسلام .