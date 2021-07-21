شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعباً فى قائمة فريق البنك الأهلي لمواجهة الأهلي فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
اختار خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي 22 لاعباً للدخول في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمواجهة فريق الأهلي ضمن المباريات المؤجلة لفريق البنك الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر إقامتها غداً الخميس في السابعه مساء علي ستاد الأهلي والسلام .
وضمت القائمة كل من فى حراسة المرمى: أحمد السعدني - محمود الزنفلي.
خط الدفاع: عاصم صلاح - أسامة إبراهيم - محمد ميدو - أحمد ياسين - محمد مجدي - أمير مدحت - محمد كوفي.
خط الوسط: محمد حامد - محمد فخري - محمد بسيوني - محمد فتحي - أحمد ياسر - معروف يوسف - محمود السيد - موسى دياوارا - كريم بامبو - حسام الصانع - محمد المثناني.
خط الهجوم: أحمد شرويدة - فادي فريد.