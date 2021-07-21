شكرا لقرائتكم خبر عن هزار من وحى آخر بطولتين نهائى إفريقيا.. السولية لأفشة: هتجيب جول هجيب جول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل نجما النادى الأهلى عمرو السولية ومحمد مجدى أفشة، فى وصلة هزار على هامش الاحتفالات بالفوز بالبطولة العاشرة لدورى أبطال إفريقيا، ومن وحى إحراز كل منهما هدفا فى النهائيين المتتاليين أمام الزمالك 2020، وكايزر تشيفز 2021.





ونشر السولية، صورة له أفشة خلال احتفالهما، عبر ستورى حسابه على انستجرام، موقعها بتعليق: "هتجيب جول هجيب جول"، ليرد أفشة عليه عبر ستورى حسابه على انستجرام أيضا، قائلا: "مستنيك على طول".



السولية

من ناحية أخرى، أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى استعداده لمواجهة فريق البنك الأهلى، التى من المقرر أن تقام مساء غد الخميس على ملعب السلام ضمن منافسات بطولة الدورى.



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وخاض الفريق مرانًا قويًّا عصر اليوم على ملعب مختار التتش، حيث عقد بيتسو موسيمانى، المدير الفني، محاضرة للاعبين للتأكيد على بعض الأمور الفنية والخططية الخاصة بالمباراة، قبل أن يؤدى الجميع تدريبات متنوعة بالكرة انتهت بتقسيمة كرة قوية، فيما قاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، مرانًا متنوعًا للرباعى على لطفى ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد طارق سليمان.

وكان فريق الأهلى، عاد لاستئناف تدريباته أمس الثلاثاء، بعد أن منح الجهاز الفنى راحة للاعبين عقب العودة من المغرب بعد التتويج باللقب الإفريقى للمرة العاشرة على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.