شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يختتم استعداداته لمباراة البنك غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداده لمواجهة فريق البنك الأهلي، التي من المقرر أن تقام مساء غد الخميس على ملعب السلام ضمن منافسات بطولة الدوري.

وخاض الفريق مرانًا قويًّا عصر اليوم على ملعب مختار التتش، حيث عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني، محاضرة للاعبين للتأكيد على بعض الأمور الفنية والخططية الخاصة بالمباراة، قبل أن يؤدي الجميع تدريبات متنوعة بالكرة انتهت بتقسيمة كرة قوية.

وقاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، مرانًا متنوعًا للرباعي علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد طارق سليمان.

وواصل وليد سليمان تنفيذ برنامج التأهيل الذي يخضع له للتعافي من إصابته، بينما أدى حسين الشحات جلسة علاج طبيعي، بعد أن تعرض للإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة من الدرجة الأولى خلال مشاركته في مباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريق قد عاد لاستئناف تدريباته أمس الثلاثاء، بعد أن منح الجهاز الفني راحة للاعبين عقب العودة من المغرب بعد التتويج باللقب الإفريقي للمرة العاشرة على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

ويغيب عن الفريق خلال مباراة البنك الأهلي السداسي محمد الشناوي وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام، لوجودهم مع المنتخب الأولمبي في طوكيو للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.