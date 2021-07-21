شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتدرب على فترتين فى بداية معسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض الفريق لتدريبه أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلين على فترتين صباحية ومسائية خلال معسكر الفريق ببرج العرب، ويستعد الزمالك للقاء غزل المحلة المقرر له يوم 3 أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز .

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراتين وديتين أمام منتخب القسم الثاني وأبها السعودي يومي 26 و29 أغسطس الجاري على الترتيب.

وسيستمر الزمالك في معسكره حتى يوم 2 أغسطس المقبل، قبل أن يعود إلى القاهرة للانتظام في معسكر جديد استعدادا لمباراة غزل المحلة، ويعود الزمالك بعد المباراة إلى الإسكندرية مرة أخرى عقب لقاء المحلة للانتظام في معسكر جديد استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري يوم 6 أغسطس المقبل ، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، أجرت تعديلاً على شكل الموقع الرسمى للنادى، خاصة بعدما أعلن الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الأول رحيله عن القلعة البيضاء رغم عدم انتهاء الموسم الكروى الجارى.

وجاء التعديل على شكل موقع الزمالك الرسمى بإزالة صورة فرجانى ساسى، مع بعض اللاعبين الأخرون مثل محمود علاء وحازم إمام ومحمود جنش، وتم وضع محمود عبد الرزاق شيكابالا ومعه محمود الونش ومحمد عبد الشافى وطارق حامد ويوسف أوباما.

كما أجرت اللجنة تعديلاً أخر بوضع كلمه "الأكثر تتويجًا فى القرن العشرن" على موقع النادى الرسمى، وهو ما كان أشار إليه حسين لبيب رئيس اللجنة فى تصريحات سابقة.