شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقرر وضع جملة "الأكثر تتويجا فى القرن العشرين" على موقعه الرسمى.. ويحذف صورة ساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، تعديلاً على شكل الموقع الرسمى للنادى، خاصة بعدما أعلن الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الأول رحيله عن القلعة البيضاء رغم عدم انتهاء الموسم الكروى الجارى.

وجاء التعديل على شكل موقع الزمالك الرسمى بإزالة صورة فرجانى ساسى، مع بعض اللاعبين الأخرون مثل محمود علاء وحازم إمام ومحمود جنش، وتم وضع محمود عبد الرزاق شيكابالا ومعه محمود الونش ومحمد عبد الشافى وطارق حامد ويوسف أوباما.

كما أجرت اللجنة تعديلاً أخر بوضع كلمه "الأكثر تتويجًا فى القرن العشرن" على موقع النادى الرسمى، وهو ما كان أشار إليه حسين لبيب رئيس اللجنة فى تصريحات سابقة.



شكل موقع الزمالك السابق



شكل موقع الزمالك بعد التعديل

وسافر الزمالك إلى الإسكندرية للانتظام فى معسكر مغلق ببرج العرب، ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم 3 أغسطس المقبل فى الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراتين وديتين أمام منتخب القسم الثانى وأبها السعودى يومى 26 و29 أغسطس الجارى على الترتيب.

وسيستمر الفريق فى معسكره حتى يوم 2 أغسطس المقبل، قبل أن يعود إلى القاهرة للانتظام فى معسكر جديد استعدادا لمباراة غزل المحلة، ويعود الزمالك بعد المباراة إلى الإسكندرية مرة أخرى عقب لقاء المحلة للانتظام فى معسكر جديد استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى يوم 6 أغسطس المقبل باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حقق خلالها الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات، وهُزم فى مباراتين فيما سجل لاعبوه 48 هدفًا واستقبلت شباكه 18 هدفًا، ويرغب المدرب الفرنسى عدم تشتيت اللاعبين بأى شىء سوى التركيز فى الدورى، ولعب كل مباراة بمثابة لقاءات الكأس، خاصة فى ظل المنافسة مع الأهلى الذى يحتل المركز الثانى برصيد 51 نقطة، إلا أن الأخير خاض 23 مباراة حتى الآن ويتبقى له 5 مباريات مؤجلة.