شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد التنس يتحدث عن مخاوفه من قرعة الأولمبياد وغياب مدرب محمد صفوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وليد سامي نائب رئيس اتحاد التنس، عن مخاوفه من قرعة التنس في دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها طوكيو، وقال سامي في تصريحات لبرنامج "طوكيو 2020" عبر شاشة أون سبورت: ميار شريف ومحمد صفوت يواصلان الاستعداد والقرعة ستعلن غداً وكل أسرة التنس تساند الثنائي المصري، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في القرعة ولا نصطدم بأبطال العالم خاصة في المباريات الأولى.

أضاف: اللاعبين على أتم الاستعداد وعلى اتصال يومي بإسماعيل الشافعي رئيس الاتحاد، ونتمنى ألا يؤثر غياب مدرب محمد صفوت عن البطولة بسبب إصابته بكورونا، عكس ميار التى يصاحبها مدربها الأسباني.

واختتم: أتوقع أن يقدم ميار وصفوت أداء مشرف لأنهما تم تسجيل أسمائهما في تاريخ مصر كأول ثنائي يمثل مصر في البطولة، ونتمنى لهما التوفيق، ما يقلقني فقط أن تضعهم القرعة مع الأوائل في التصنيف.

وتستعد فتاة مصر الذهبية لأولمبياد طوكيو 2020، حيث تعتبر أول امرأة مصرية تشارك فى الأولمبياد، وترفع اسم مصر فى طوكيو 2020 مع البعثة الأولمبية المصرية، ممثلة عن لعبة التنس.