شكرا لقرائتكم خبر عن هاني رمزي للقاضية × الأهلي: قادرون على اسقاط تشيلسي فى مونديال الأندية - فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هاني رمزي نجم الأهلي والمدير الفني السابق لمنتخبنا الأوليمبي أن الفريق الأحمر قادر على تقديم مستويات جيدة في كأس العالم للأندية بعد ترشحه اليه عقب الفوز ببطولة دوري أبطال افريقيا للمرة العاشرة في تاريخ الأهلي ، وقال هاني رمزي في تصريحات لبرنامج القاضية × الأهلي المذاع على تليفزيون الخليج 365 مع الزميل محمد عراقي :" في حالة صعود الأهلي للمباراة النهائية وفي حالة مواجهة تشيلسي الأنجليزي بطل أوروبا ستكون مواجهة صعبة ورغم قوة الفريق الأنجليزي الذي يقودة مدرب محنك ويملك أفضل لاعبي العالم، إلا أن الأهلي أيضاُ فريق كبير وقادر على اسقاط أي فريق في العالم ..المفاجأت واردة وقد يفعلها الفريق الأحمر ويحقق انجاز غير مسبوق"

هاني رمزي بدأ مسيرته الكروية داخل جدران النادي الأهلي وتدرج في قطاع الناشئين بالنادي ولعب للمنتخبات الوطنية، حتى أصبح قائد منتخب الشباب تحت 17 عامًا، وبعدها بعام واحد فقط قرر محمود الجوهري الاعتماد على اللاعب الشاب في تصفيات كأس العالم، وكان أحد اللاعبين الذين ساهموا في الوصول لمونديال إيطاليا عام 1990، لفت هاني رمزي الأنظار إليه بشدة خلال كأس العالم 1990 التي أقيمت بإيطاليا، وكان حينها في الـ20 فقط من عمره، ليقرر نادي نيوشاتيل السويسري التعاقد معه، ليصبح أصغر محترف مصري في التاريخ وانتقل هاني رمزي إلى فيردر بريمن في عام 1994 في صفقة قدرها مليون ونصف المليون دولار لمدة 3 سنوات، ليصبح بذلك هو أغلى لاعب مصري، إلى جانب أنه أول مصري يلعب في الدوري الألماني، وبعد 4 مواسم قضاها داخل جدران نادي بريمن ثم قرر أوتو ريهاجل مدرب كايزر سلاوترن التعاقد مع اللاعب، وكان حينها الفريق هو بطل الدوري الألماني، ولعب رمزي لمدة 7 سنوات مع فريق كايزر سلاوترن، بعدها خاض هاني رمزي تجربة التدريب مع منتخب مصر الأولمبي، وتأهل به إلى أولمبياد لندن 2012، وقدم مستوى باهرا مع مجموعة من اللاعبين أمثال محمد صلاح وأحمد حجازي وأحمد الشناوي، وغيرهم من الجيل الحالي للكرة المصرية، ثم تولى عدة أندية منها الاتحاد السكندري.

القاضية × الأهلى برنامج خاص بأخبار النادى الأهلى، يكشف كواليس القلعة الحمراء ويناقش أهم القضايا، ويذاع عبر تليفزيون الخليج 365 يومى السبت والأربعاء من كل أسبوع.